Афины , , 20:06 — REGNUM До 1314 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Греции. Об этом 31 марта сообщил журналистам в ходе брифинга представитель министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас.

За сутки было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом, количество умерших за последние 24 часа составило семь человек.

На настоящий момент в отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек, их средний возраст 66 лет. Шестеро пациентов были переведены из палаты интенсивной терапии в обычную.

Общее количество жертв коронавируса в стране на сегодняшний день составляет 49 человек. Средний возраст умерших составляет 72 года, большинство из них страдали от сопутствующих хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении в Греции в связи с угрозой коронавируса ограничения деятельности всех религиозных учреждений любых вероисповеданий.

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