Рим, , 19:31 — REGNUM По данным на вечер вторника, 31 марта, в Италии умерли 12 428 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

За минувшие сутки этот показатель увеличился на 837.

Выздоровели 15 729 человек, за день этот показатель увеличился на 1109.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4053, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 77 635 (с учетом выздоровевших и погибших — 105 792).