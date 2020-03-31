Йошкар-Ола, , 19:29 — REGNUM В Марий Эл растёт число желающих сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Этот вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Так, планируется, что материал от пациентов будут принимать в кабинетах поликлиник № 1 и № 4 Йошкар-Олы. В настоящее время исследования проводят на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Марий Эл, а также Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл под наблюдением медиков находятся 1125 человек, из которых 56 — иностранные граждане. До настоящего момента в республике выявлено два случая заражения коронавирусом. Две республиканских лаборатории провели 2378 исследований материала от 2 333 человек.