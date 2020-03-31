Москва, , 19:21 — REGNUM Механизмы контроля за жителями Москвы при помощи электронного отслеживания перемещений и системы распознавания лиц нарушают закон о персональных данных. Об этом сообщила 31 марта корреспонденту ИА REGNUM директор Центра исследований духовной культуры идеологии Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова.

«Проблема в том, что это совершенно незаконное, антиконституционное действие, поскольку есть закон о персональных данных, который разрешает снимать персональные данные только с согласия гражданина. Они этого согласия не получили, а устанавливают камеры, которые снимают биометрические данные гражданина и отправляют их для сравнения с базой данных. У нас [в Москве] карантин никто официально не вводил, у нас чрезвычайной ситуации нет. Эта система видеонаблюдения, которая в Москве создаётся, как Собянин заявил, будет второй по сравнению с тем, что делают китайцы. В Китае уже фактически построен электронный концлагерь, цифровой», — сказала она.

При этом камеры, по мнению эксперта, не повлияют на обстановку с распространением вируса и исполнение режима самоизоляции, а полученная с них информация будет доступна в том числе и частным компаниям.

«Это шаг к тому, чтобы построить цифровую платформу, в соответствии с картой Москвы «Умный город — 2030». Этот проект строится на основе положений ключевых футурологов, в том числе Рэймонда Курцвейла, одного из руководителей Google. Это трансгуманистический проект», — сообщила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется использовать компьютерные технологии для отслеживания перемещения граждан.

Частью системы контроля в ситуации распространения коронавируса уже стали камеры видеонаблюдения, оснащённые системой распознавания лиц, установленные повсеместно на территории города.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробности создаваемой системы пока не сообщаются.