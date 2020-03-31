Красноярск, , 19:20 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в краевом правительстве.

Уточняется, что край переходит в режим самоизоляции «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки».

Гражданам разрешено покидать дома лишь в ряде случаев. Например, чтобы добраться до места работы, которая не приостановлена. Также исключением являются обращение за экстренной медицинской помощью.

Кроме того, гражданам разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома, выносить мусор.

Разрешено покидать дома и в «иных экстренных случаях».

В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса вводится и в других регионах РФ.

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