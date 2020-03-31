Пенза, , 19:14 — REGNUM 31 марта в шести городах — центрах регионов Приволжского федерального округа были побиты абсолютные максимумы температуры. Последний день марта принёс рекорды тепла, а в ряд регионов — снег, сообщает Гидрометцентр России.

Так, 31 марта был установлен новый максимум температуры в Пензе — 18,3°С, предыдущий фиксировался в 2007 году и составил 17,3°С. В Саратове воздух прогрелся до 18,1°С, предыдущий рекорд в 16,2°С был установлен в 1995 году.

В Ульяновске был побит рекорд 2007 года в 16 °C, сегодняшний максимум составил 17,4°С. В Саранске был побит рекорд 2007 года с показателем 16,2°С. В Йошкар-Оле температура воздуха составила 15,8°С, превысив максимальное значение в 2007 году. В Чебоксарах столбики термометров поднялись до отметки 15,2°С, что выше предыдущего максимума в 2007 году.

Синоптики отмечают, что такая температура характерна для конца апреля — начала мая.

В то же время в Нижнем Новгороде выпал снег, который продолжает идти в течение дня 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца текущей недели холодная погода придёт в Татарию, Пензенскую область и Чувашию. Через эти регионы пройдет холодный атмосферный фронт, и 1 апреля характер погоды резко изменится.