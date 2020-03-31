Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, почему необходимо ужесточить меры по противодействию распространения коронавируса на территории региона. Он воззвал к здравому смыслу жителей и пояснил, когда и каким образом некоторые населенные пункты региона закроются от посторонних. Об этом он заявил 31 марта во время прямого эфира на телеканале «ЛенТВ24» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Александра Дрозденко, меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которые сейчас вводятся как в Петербурге, так и в Ленинградской области, пугают жителей обоих соседствующих регионов. Как результат, люди начинают паниковать, скупать все подряд и покидать свои жилища, перебираясь за город в частные дома. Такую картину чиновники наблюдали в прошедшие выходные, когда горожане огромной толпой начали уезжать на свои дачи в Ленинградскую область, из-за чего на дорогах наблюдались пробки.

«Мы поняли, что, к сожалению, наши жители и наши гости не собираются соблюдать режим самоизоляции, хотя об этом все очень серьезно говорили и показывали страшные картинки из Италии и других стран», — заявил губернатор во время прямого эфира на телеканале «ЛенТв24».

Дрозденко напомнил, что сначала его просили прибегать к жестким мерам, а как только были введены ограничения по передвижению, начали обвинять в нарушении конституционных прав граждан.

Однако большое удивление у главы региона вызвали вопросы от жителей поселений, расположенных на границе с Петербургом. После того как накануне стало известно, что 31 марта в населенных пунктах области, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, вводятся ограничения на въезд и выезд, многие жители ожидали на утро увидеть блокпосты и бетонные блоки на дорогах, чего на деле не оказалось.

«Постановление власть пишет не для того, чтобы выходили росгвардейцы, выставляли пулеметы и заставляли всех соблюдать правила. Власть пишет документы для того, чтобы мы, сознательные граждане, их соблюдали», — подчеркнул Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что решение ввести ограничения в городе, поселениях, районах будет вступать в силу постепенно, региональные власти дадут время для того, чтобы жители смогли привыкнуть и подготовиться к новым правилам.

«Нам нужно понимать, что вопрос стоит в том — я, как гражданин России, люблю самого себя, хочу сберечь себя от смертельного заболевания? Я как гражданин, хочу спасти своих ребенка, жену, родителей, близких, друзей от этого заболевания? Либо так и скажи — я пофигист, но никто этого не скажет», — подытожил Александр Дрозденко.

В любом случае, как отметил губернатор, власть не сможет приставить к каждому ленинградцу постового, дружинника или гвардейца с автоматом. Поэтому либо жители региона законопослушно соблюдают то, что им рекомендуют, и тогда в России будет все, как в Китае, где победили эпидемию, либо будет как в Италии, где местные власти призывали самоизолироваться, но жители к рекомендациям не прислушались и «теперь плачут, теряя своих родных и близких».

«Мы четко понимаем, по крайней мере власти, что мы должны готовиться к самому худшему сценарию. Самый худший сценарий — когда на какой-то территории начинает достаточно быстро распространяться заболевание. В этом случае мы должны вводить карантин на конкретной территории, но для этого нужно время», — объяснил Дрозденко.

Поэтому, прежде чем ввести карантин в Ленинградской области, местными властями было принято следующее решение. Регион состоит из 220 муниципальных образований первого уровня, 17 районов и одного округа. Постепенно на каждом из них будет отрабатываться механизм закрытия отдельных поселений, городов и районов.

«Поэтому и появилось постановление, что жители Ленинградской области в районах, где ситуация спокойная и нет заболевших, все равно ограничатся передвижениями в рамках одного района», — сказал Дрозденко.

Однако если в городе или в деревне выявляется заболевший, даже единичный случай, то региональные власти начинают вводить режим более жесткой изоляции. К таким мерам уже прибегли в Кингисеппе, где установлено ограничение на въезд и выезд.

«Никто не говорит, что уже сегодня передвижение будет ограничено. Эту неделю будем тестировать и на себе и на наших жителях и силовых структурах, как можно постепенно ужесточать режим самоизоляции отдельных территорий», — отметил Дрозденко.

Также региональные чиновники ожидают принятия федеральными властями нового решения, которое позволит выявлять нарушителей режима самоизоляции и наказывать их.

«Самоизоляция она не утром, когда поехали на работу и вечером вернулись. Мы будем выборочно проверять тех людей и показательно наказывать. Сейчас мы ждём изменения в федеральном законодательстве, после чего начнём наказывать, штрафовать, изолировать и так далее», — подчеркнул Дрозденко.

Что касается правил перемещения в тот или иной район региона в случае установки жестких мер на въезд и выезд, то попасть на свою дачу или квартиру жители Петербурга и Ленобласти смогут, предъявив документ.

«Любой документ: книжка садовода, копия свидетельства, что у вас там есть дом, справка от деревенского старосты с печатью, паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, и вы спокойно сможете дальше ехать», — заверил Александр Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти в 3,5 раза вырос интернет-трафик из-за самоизоляции населения