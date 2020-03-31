Вильнюс, , 19:08 — REGNUM В вильнюсской клинике Сантарос сегодня, 31 марта, от коронавируса скончался восьмой пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным министерства здравоохранения Литвы, скончавшейся входил в зону риска.

Заболевший 77-летний мужчина был доставлен в Вильнюс из Укмярге, городка, который стал эпицентром коронавируса в Литве.

В Литве диагностировано 533 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заразившихся 64 врача. 7 человек признаны выздоровевшими, 26 находятся в тяжёлом состоянии.