Тамбов, , 19:06 — REGNUM В Тамбовской области вводится режим самоизоляции для всех жителей. Он будет действовать с 1 апреля. Соответствующе постановление подписал сегодня, 31 марта, губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В регионе вводятся дополнительные меры безопасности в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, покидать дома и квартиры жителям разрешается при обращении за экстренной медицинской помощью, при угрозе жизни и здоровью или при условии продолжения трудовой деятельности.

Выходить из дома разрешается за покупками в магазин или аптеку, для выгула животных или выноса мусора. Кроме того, необходимо соблюдать социальное дистанцирование — 1,5 метра. Также тамбовские власти рекомендуют воздержаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, площадей, набережных.

Напомним, прибывающим в Тамбовскую область из-за рубежа или других регионов необходимо информировать органы местного самоуправления. При проявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией, все они протекали в легкой форме. Двое пациентов выписаны после лечения. Еще один человек готовится к выписке. Напомним, регион получит 249 млн рублей на организацию оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

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В регионе создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, который возглавляет губернатор Александр Никитин.

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