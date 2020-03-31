Нью-Йорк, США, , 19:04 — REGNUM Количество людей, умерших из-за коронавируса в штате Нью-Йорк за последние сутки увеличилось с 1218 до 1550, заявил 31 марта на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, штат Нью-Йорк продолжает оставаться эпицентром эпидемии в США.

«Число умерших увеличилось с 1218 до 1550», — сказал Эндрю Куомо.

По его информации, всего на территории штата выявлено 75 795 заразившихся. Из них на долю города Нью-Йорк приходится 43 139 человек.

На сегодняшний день известно о выздоровлении 771 человека из числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 690 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 33 тыс. человек умерли от этой болезни.

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