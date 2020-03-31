Москва, , 19:02 — REGNUM Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко направил благодарственное письмо в адрес московского футбольного клуба «Динамо» за оказание помощи клинике. Соответствующий документ опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

«ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» благодарит спортсменов, которые не остались в стороне и решили помочь, проявляя свою гражданскую позицию. Просим передать слова благодарности всем, кто принял участие», — говорится в письме в адрес главы совета директоров ФК «Динамо» Юрия Соловьёва и капитана команды Антона Шунина.

Проценко также поблагодарил руководство клуба за реализацию помощи.

Журналисты отмечают, что динамовцы помогли оборудовать комнаты отдыха для врачей.