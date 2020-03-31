Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сравнил коронавирус с крокодилом и призвал местных жителей доверять властям, когда те говорят об опасности инфекции. Об этом он заявил 31 марта во время прямого эфира на телеканале «ЛенТВ24» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы хотели бы, чтобы люди нам доверяли. Условно говоря, если человек видит, что в реке сидит крокодил и власть говорит ему не ходить купаться, ну какой дурак пойдёт купаться, если видит крокодила? Вирус это невидимый крокодил, который может тебя сожрать. Ну не ходи ты в эту реку, не болтайся без дела», — призвал Дрозденко.

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