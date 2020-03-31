Москва, , 18:58 — REGNUM Предпринимаемые российскими властями меры по борьбе с коронавирусом помогут не допустить в стране европейского сценария распространения инфекции, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мне кажется, масштабные действия, которые сейчас предпринимает Российская Федерация, могут поспособствовать тому, что мы не будем идти этим путём здесь», — заявила она 31 марта в интервью телеканалу «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса уже более чем в 50 российских регионах объявлен режим обязательной самоизоляции для всех граждан.

Согласно последним данным, не территории России подтверждено уже более 2300 случаев заражения новым коронавирусом, 500 из которых — за последние сутки.