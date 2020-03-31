Чехов, Московская область, , 18:57 — REGNUM Завершено расследование по делу бывшего начальника отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Чехов Московской области Александра Мазепы, обвиняемому в вымогательстве взятки, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, Мазепа под угрозой привлечения к уголовной ответственности вымогал у знакомого взятку в размере 100 тыс. рублей за неприобщение к материалам доследственной проверки видеозаписи с камер наблюдения с места происшествия.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с вымогательством»).