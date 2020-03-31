Лондон, , 21:35 — REGNUM До 1789 человек возросло общее количество погибших от последствий заражения коронавирусом в Великобритании. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба минздрава Соединённого Королевства.

По данным на 12:00 мск 31 марта в Великобритании на коронавирус было протестировано 143 186 человек, из них у 25 150 подтверждено заражение коронавирусом.

За сутки 381 человек скончался от COVID-19, число выявленных случаев заражения за минувшие сутки составило 3009. Суточные показатели смертности и прироста числа заражённых стали рекордными для страны. Среди жертв коронавируса — 19-летний молодой человек без хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее количество выявленных случаев заражения в Британии составило более 22 тысячи человек. Правительство страны намерено выделить 75 млн фунтов стерлингов для возвращения своих граждан из-за рубежа на родину.

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