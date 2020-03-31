Урванский район, Кабардино-Балкария, , 18:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела следователь отдела МВД по Урванскому району. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки, сообщили ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, сотрудник полиции предложил за взятку решить проблему местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП. За 20 тыс. рублей сотрудник следствия обещал посодействовать в «правильном» заключении эксперта. Позже сумма взятки увеличилась до 200 тыс. рублей.

Жертва шантажа попросил снизить сумму взятки хотя бы до 60 тыс. рублей. Передача денежных средств была зафиксирована оперативниками управления ФСБ. По факту взяточничества было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Взятка с вымогательством, полученная должностным лицом».