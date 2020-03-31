Краснодар, , 18:46 — REGNUM Государственный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новой трассы к Крымскому мосту на территории Краснодарского края заключило ФКУ Упрдор «Тамань». Об этом сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства 31 марта. Строительство будет вестись за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», стоимость контракта — 59,19 млрд рублей.

Речь идёт о первом этапе строительстве 119-километровго участка автомобильной дороги А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь). Дорогу планируется построить до конца 2024 года, новая четырёхполосная трасса пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Краснодарским краем и Крымским полуостровом.

Первый этап объекта, как сообщается, «обеспечит соответствующий уровень пропускной способности на участке с затруднённым движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км». Существующая трасса проходит через целый ряд населенных пунктов, имеет две полосы, и как следствие в период курортного сезона здесь образуются пробки. На новой дороге ограничений вводиться не будет, что позволит пропускать большее количество автомобилей.

На втором этапе запланировано строительство отрезка трассы от Славянска-на-Кубани до Краснодара, на данные работы контракт планируется заключить в 2020 году.