Москва, , 18:41 — REGNUM Заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев рассказал о ситуации в отрасли в связи с распространением коронавируса. Соответствующие данные он привёл в ходе совещания в ведомстве.

«По состоянию на 30 марта по данным 350 организаций дорожной отрасли, в которых работает более 89 тысяч человек, 7% персонала переведены на дистанционный режим работы, 9% находится в отпусках и еще 5% находится на больничном и на карантине», — сказал Тимофеев.

Он отметил рост цен на импортозависимые материалы, однако напомнил, что это носит преимущественно сезонный характер, и каких-либо серьезных проблем на сегодняшний день нет.