Кострома, , 18:39 — REGNUM Властям Костромской области можно смело присваивать звание Капитана Очевидность, он объяснили нехватку масок в костромских аптеках «повышенным спросом». Об это заявила на встрече с журналистами 30 марта заместитель губернатора Ольга Ерёмина.

«Мы знаем о дефиците, но помимо того что аптечная база направляет маски в розницу, чтобы снять ажиотаж, она обеспечивает и предприятия. Это почта, предприятия жизнеобеспечения, торговля, транспорт. Сейчас граждане, которые покупают маски в аптеках, берут очень большой объём. Они расходятся, как горячие пирожки Мы думали над ограничениями на этот счет, но решений пока таких не будем принимать».

Сейчас в Костроме наблюдается острый дефицит масок. Средства индивидуальной защиты невозможно найти практически ни в одной из городских аптек.

Чтобы решить ситуацию, в Костроме наладили производство масок. Их выпуском занимается Костромская областная аптечная база. Сейчас в день шьется около 25 тысяч масок, к концу этой недели производители планируют выйти на объем 50 тысяч масок в день. Когда покупательский спрос на средства индивидуальной защиты удастся удовлетворить, Ольга Ерёмина не сообщила.

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