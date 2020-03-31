Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что договорился с губернатором соседнего региона Петербурга Александром Бегловым, что граница между двух субъектов РФ ни в коему случае не закроется. Об этом он заявил 31 марта во время прямого эфира на телеканале «ЛенТВ24» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сегодня договорились с Александром Дмитриевичем, что ни в коем случае не закроем границу между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Это полный абсурд. Мы одна страна, мы единый субъект, у нас единые связи: экономические, социальные, транспортные, куча связей», — подытожил Дрозденко.

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