Киев, , 19:03 — REGNUM Два человека с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Черновицкой области на Украине. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба областной администрации.

Первым умершим пациентом стала женщина 1955 года рождения, она была госпитализирована 25 марта. 30 марта её состояние ухудшилось, пациентке начали неинвазивную вентиляцию легких. В этот же день вечером у неё было подтверждено заражение коронавирусом. 31 марта произошло резкое ухудшение состояния больной, женщина скончалась.

Второй за сутки жертвой коронавируса стал мужчина 1962 года рождения, который поступил в областную клиническую больницу 24 марта. Начиная с 27 марта больной находился в реанимации, 28 марта у него было выявлено заражение коронавирусом. Кроме того, мужчина болел сахарным диабетом. 30 марта его состояние ухудшилось, 31 пациент скончался.

По состоянию на утро 31 марта на Украине зафиксировано 549 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, из них летальных исходов 13, восемь пациентов выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении правительством США 1,2 млн долларов Украине на борьбу с коронавирусом.

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