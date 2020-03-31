Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о грядущем ужесточении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и заявил о показательных наказаний тех, кто не будет соблюдать условия самоизоляции. Об этом он заявил 31 марта во время прямого эфира на телеканале «ЛенТВ24» передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил губернатор региона, согласно постановлению, которое вступило в силу 31 марта, первую неделю карантинные меры будут действовать в тестовом режиме. За это время власти региона вместе с правоохранительными органами смогут разработать и проверить выбранную тактику, а также проработать все вопросы с населением.

«Самоизоляция — она не утром, когда поехали на работу и вечером вернулись. Мы будем выборочно проверять тех людей и показательно наказывать. Сейчас мы ждём изменения в федеральном законодательстве, после чего начнём наказывать, штрафовать, изолировать и так далее», — подчеркнул Дрозденко.

По мнению главы региона, таким образом власти хотят оградить самых уязвимых к инфекции людей: больных, пожилых, детей и беременных.