Москва, , 18:33 — REGNUM Замглавы Минтранса РФ и по совместительству руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями структурных федеральных казённых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Максимальное количество работников переведено на дистанционный режим работы. С руководителями подрядных организаций постоянно проводятся совещания, в том числе им напомнили о необходимости продолжать работы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на объектах строительства и содержания на регулярной основе проводится дезинфекция, созданы изоляторы для минимизации распространения заражения, а также проводится дежурство медиков.