Курск, , 18:32 — REGNUM В Курской области один из трёх пациентов, у которых 31 марта был диагностирован коронавирус, — это восьмимесячный ребёнок. Об этом 31 марта рассказал губернатор Роман Старовойт.

Коронавирус подозревали у восьми пациентов, тесты показали положительные результаты у трёх из них. Один из заражённых прибыл 20 марта из Московской области с симптомами ОРВИ. Его состояние сейчас оценивают как удовлетворительное. Еще два человека — члены одной семьи, недавно вернувшиеся из-за рубежа. Среди них был восьмимесячный ребёнок, его тесты также показали положительный результат. Все они проходят лечение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в регионе действует режим всеобщей изоляции.

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