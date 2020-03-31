Кострома, , 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции. Соответствующее распоряжение сегодня, 31 марта подписал губернатор региона Сергей Ситников — передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ обязывает жителей области воздерживаться от посещения парков, скверов, бульваров, религиозных объектов и не приближаться к другим гражданам ближе, чем на 2 метра. Исключение из правила — такси. Выходить из дома можно только на работу, за покупками в ближайшую аптеку или магазин, для обращения за неотложной помощью к медикам, выгула домашних животных, выноса мусора или для «осуществления деятельности по оказанию транспортных услуг и услуг доставки».

«Я прекрасно понимаю, что все решения, которые мы сегодня принимаем, не могут восприниматься людьми абсолютно спокойно и с радостью. Люди привыкли отдыхать, в выходные проводить время вместе, но ситуация которая сегодня разворачивается по стране и по Костроме обязывает нас к тому, чтобы были введены достаточно жесткие меры для самоограничения граждан… Проведение карантинных ограничительных мероприятий — единственная возможность не кормить вот этого зверька, коронавирус», — сказал Сергей Ситников.

Согласно распоряжению, сотрудники организаций региона с их согласия будут переведены на дистанционный режим работы. В первую очередь это будут беременные женщины и женщины с детьми в возрасте до 14 лет и граждане, чей возраст превышает 60 лет.

Граждане при выходе из места проживания обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие место работы.

Контролировать режим самоизоляции будут полицейские. Органам государственной власти и местного самоуправления поручено помочь им в этом вопросе. Кроме этого, департаменту по труду и социальной защите совместно с департаментом здравоохранения, муниципальными органами власти поручено организовать доставку льготных медицинских препаратов костромичам старше 65 лет и гражданам с рядом заболеваний.

Кроме того, запрещается бронирование номеров в отелях, базах отдыха и других местах размещения региона.

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