Салехард, , 18:28 — REGNUM НА Ямале с 1 по 5 апреля 2020 года вводится режим самоизоляции для всех жителей региона. Граждане обязаны соблюдать карантин, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы хотим, чтобы всем жителям округа было понятно, что это не рекомендация, а обязанность каждого человека», — заявила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова.

Ямальцы имеют право ходить за продовольствием и товарами первой необходимости в ближайшие от дома магазины, аптеки, разрешается выносить мусор. Выгул домашних животных — в радиусе 100 метров от дома.

Ямальцы и гости ЯНАО обязаны на время действия режима самоизоляции соблюдать дистанцию — не менее полутора метров друг от друга. В салоне легкового автомобиля смогут находиться максимум два человека.

Все, кто старше 60 лет, обязаны самоизоляции до 15 апреля. С выгулом домашних питомцев, продуктами, покупкой лекарств и предметов первой необходимости им помогут волонтёры и социальные работники и волонтёры.

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