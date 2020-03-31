Симферополь, , 18:31 — REGNUM Лидеру так называемого крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефату Чубарову, который находится на Украине, заочно предъявили обвинение по уголовному делу об организации массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года. Об этом ИА REGNUM 31 марта сообщили в ГУ СКР по Крыму и Севастополю.

«Чубаров привлечён следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием», — сообщили в СК.

Кроме того, он обвиняется в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе, совершенные с использованием средств массовой информации (часть 1 и часть 2 статьи 280.1 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года результате организованных беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых — мужчина и женщина — скончались.

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