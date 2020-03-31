Москва, , 18:27 — REGNUM Специально ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, Минздрав РФ предложил запустить флешмоб-видеомарафон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Давайте вместе запустим самый добрый и здоровый марафон. Предлагаем вам записать короткое видео с пожеланием здоровья и опубликовать у себя на странице с тегом #будьздоров #behealthy», — говорится в сообщении.

Таким образом министерство предлагает собрать тысячи пожеланий здоровья «в этот сложный для нашей страны и всего мира период пандемии коронавируса».

Отмечается, что общее видео с пожеланиями будет смонтировано и опубликовано к 7 апреля. Короткие видеоролики длительностью от пяти до 10 секунд можно выкладывать у себя в соцсетях и присылать на почту marafon@nationalpriority.ru до полуночи 6 апреля.