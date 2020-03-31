Москва, , 18:23 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление». Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году», — написал он в своём Telegram-канале.

Сообщается, что в предстоятель Русской православной церкви также проведёт богослужение перед этим образом в Елоховском соборе.

Легойда призвал всех православных верующих, пребывая в домах, «помолиться со святейшим, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции — в 16:00 по Москве в пятницу».