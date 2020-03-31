Москва, , 18:22 — REGNUM В условиях пандемии находиться на предприятиях группы ФосАгро даже безопаснее, чем в городах. К такому выводу пришли ученые-вирусологи, свою позицию они озвучили на недавнем заседании оперативного штаба компании по противодействию распространению инфекции.

«Сегодня на территории предприятий ФосАгро человек более защищен, чем за его пределами, — заключил замдиректора по науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Николай Филатов. — Например, в некоторых продовольственных магазинах до сих пор не все продавцы обеспечены масками».

К такому выводу специалист пришел, оценив комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На предприятиях созданы специальные производственные регламенты несения нагрузки под любой сценарий развития эпидемической ситуации и схемы резервирования ключевого персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы.

Сотрудники, обеспечивающие работу производств непрерывного цикла, проходят ежедневный медицинский контроль, в том числе измерение температуры тела с помощью бесконтактных термометров. На проходных установлен минимальный 1,5 метровый интервал между проходящими через турникет работниками.

Для установки на проходных предприятий закуплены потоковые тепловизоры. На контрольно-пропускных пунктах, в операторских, санитарно-бытовых помещениях проводится регулярная уборка с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях по мере поступления будут установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Все работники обеспечены масками. Помимо масок, закуплены респираторы, противоинфекционные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.

Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, обеспечен диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры обязаны находиться в транспорте в медицинских масках. Для снижения заполняемости транспорта на самых массовых маршрутах увеличено количество автобусов. Принято решение компенсировать расходы на бензин тем работникам, кто решит отказаться от использования корпоративных автобусов и будет добираться до места работы на личном автотранспорте.

Еще одной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции станет закупка промышленных ультрафиолетовых ксеноновых ламп открытого типа. Они позволят более эффективно проводить кратковременную дезинфекцию помещений.

«Другими словами, производственные комплексы ФосАгро сейчас являются наиболее «чистым» и безопасным местом в городах присутствия компании», — говорит научный руководитель ООО «Ниармедик Плюс», биохимик-вирусолог Петр Дмитриев. Специалист также участвовал в заседании оперативного штаба, возглавлямого генеральным директором ПАО «ФосАгро» Андреем Гурьевым.

«Отрадно, что компания привлекает науку для решения проблемы распространения коронавируса, — добавляет Филатов. — Сегодня стоит задача обезопасить коллективы крупных промышленных предприятий и жителей городов их присутствия от новой вирусной инфекции. ФосАгро в этом смысле один из лидеров в стране — здесь реализуются комплексные меры для борьбы с распространением коронавируса. Везде созданы оперативные штабы по борьбе с распространением заболевания и работают они очень эффективно. В условиях высокой эпидемической опасности на предприятиях установлен особый режим работы. Он охватывает все этапы — от транспортировки сотрудников к местам работы, особого порядка доступа на промплощадку — до обеспечения безопасных условий на рабочих местах».

Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия: закупаются необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты, такие как кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в гг. Кировск и Апатиты.

«Как только тесты станут доступны в промышленном масштабе, они будут закуплены и внедрены в систему реагирования на эпидемию, — продолжает Петр Дмитриев. — Это также окажет благоприятный эффект на действенность противоэпидемических мер».

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