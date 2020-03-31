Симферополь, 31 марта 2020, 18:20 — REGNUM В Крыму временно прекратили междугороднее сообщение с Севастополем и Краснодарским краем. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.
По словам специалистов, пригородное железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму также ограничили работу муниципального транспорта — пассажирские перевозки будут осуществляться по несколько часов только утром и вечером.
Читайте также: На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты
Читайте ранее в этом сюжете: Крымские троллейбусы и маршрутки перевели на утренний и вечерний графики