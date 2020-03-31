Симферополь, , 18:20 — REGNUM В Крыму временно прекратили междугороднее сообщение с Севастополем и Краснодарским краем. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.

«В связи с решениями властей Севастополя о закрытии автостанций, с 1 по 14 апреля прекращено междугороднее сообщение с городом. Так же по 5 апреля не осуществляются перевозки автобусами в Краснодарский край», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, пригородное железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму также ограничили работу муниципального транспорта — пассажирские перевозки будут осуществляться по несколько часов только утром и вечером.

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