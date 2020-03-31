Рославль, Смоленская область, , 18:18 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы в отношении жительницы Смоленской области, которая отказалась от самоизоляции после поездки в Египет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Смоленской области 31 марта.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что в Рославле местная жительница — предприниматель провела отпуск в Египте, однако «не ушла на двухнедельный карантин, а продолжала работать на местном продуктовом рынке».

«По сообщению, размещенному в СМИ по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, инициировано проведение доследственной проверки», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Смоленской области подтверждён пока только один случай коронавируса. Также на территории области пока не спешат вводить обязательную самоизоляцию, как сделали на период до 5 апреля ряд регионов.