Симферополь, 31 марта 2020, 18:13 — REGNUM В Крыму ограничили работу муниципального транспорта, пассажирские перевозки будут осуществляться по графику только утром и вечером. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на время нерабочей недели решили остановить работу троллейбусов, а также прервать автобусное сообщение с другими регионами. В крымской столице также ограничили количество общественного транспорта.
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