Симферополь, , 18:13 — REGNUM В Крыму ограничили работу муниципального транспорта, пассажирские перевозки будут осуществляться по графику только утром и вечером. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.

«Перевозки по муниципальным маршрутам городского сообщения осуществляются с 06:00 до 10:00 и с 17:.00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения. С 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 — по фактическому пассажиропотоку с интервалом движения не более 40 минут», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на время нерабочей недели решили остановить работу троллейбусов, а также прервать автобусное сообщение с другими регионами. В крымской столице также ограничили количество общественного транспорта.

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