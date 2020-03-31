Вена, , 18:11 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Австрии преодолело отметку в 10 тыс., сообщает 31 марта министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава Австрии, во второй половине дня 31 марта число зараженных коронавирусом составило 10 119 человек. Известно о 128 летальных исходах заболевания и излечении более тысячи заболевших.

Отмечено, что наибольшее число заразившихся выявлено в граничащей с Италией федеральной земле Тироль.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ситуация с коронавирусом пневмонии была официально признана пандемией.

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