Минск, , 18:01 — REGNUM Александр Лукашенко не сдавал тест на заражение коронавирусом. Об этом сегодня, 31 марта, он заявил в президентском дворце, принимая председателя Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталью Кочанову.

«Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Белорусский лидер по-прежнему против ужесточения ограничения передвижения людей в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса COVID-19. Самоизоляция, считает лидер постсоветской республики, тоже не метод.

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах, — уверен Лукашенко. — Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение».

Напомним, 31 марта Александр Лукашенко так оценил ситуацию в Белоруссии: «Самая большая проблема — это экономика». Он отметил также: «Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

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Также сегодня, 31 марта, Александр Лукашенко сообщил премьер-министру Армении Николу Пашиняну о своём поручении бывшему премьер-министру Белоруссии — нынешнему председателю ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать вопрос созыва внеочередной встречи лидеров ЕАЭС.