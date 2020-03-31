Тула, , 17:58 — REGNUM Первые три пациента с коронавирусом, зарегистрированные на территории Тульской области, полностью излечились и выписаны из больниц, передают 31 марта местные СМИ.

Речь идёт о семейной паре с ребёнком, которые были госпитализированы 19 марта после возвращения из Италии.

Отмечается, что семейная пара прошла курс лечения от пневмонии, по завершении которого их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. У ребёнка заболевание прошло бессимптомно.

Отметим, что, согласно официальным данным, на территории Тульской области уже второй день не фиксируется новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе было подтверждено 12 случаев заражения.