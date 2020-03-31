Калуга, , 18:12 — REGNUM В Калужской области в настоящее время имеется 276 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, подана заявка на поставку в регион ещё 81 аппарата. Об этом 31 марта рассказала министр здравоохранения региона Наталья Огородникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Натальи Огородниковой, медицинские учреждения области продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь, во всех больницах дежурят медицинские работники для приёма пациентов с неотложными состояниями.

«Все граждане с подозрениями на коронавирусную инфекцию направляются для обследования и лечения в областную инфекционную больницу. Помимо этого, в калужской городской клинической больнице №2 «Сосновая роща» койки кардиологического отделения перепрофилируются под инфекционные», — сказала калужский замминистра здравоохранения.

По информации оперативного штаба Калужской области, по состоянию на 17:00 на территории региона зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Один человек выздоровел. На карантине в больнице находятся 35 человек. Дома под наблюдением находятся 2313 человек. По результатам анализов снято наблюдение с 1469 человек.

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