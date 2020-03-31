Москва, , 17:59 — REGNUM Жители Москвы начали переносить заключение браков на другие даты из-за распространения нового коронавируса. Об этом 31 марта сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

В пресс-службе уточнили, что на прошлой неделе в Москве было заключено 650 браков, около 20% молодоженов перенесли церемонию на другие даты. На неделю с 30 марта по 5 апреля было подано около тысячи заявлений на государственную регистрацию заключения брака.

В связи с распространением COVID-19 все отделы ЗАГС работают в режиме выходного дня. Прием граждан ведется только по вопросам государственной регистрации или расторжения браков, регистрации фактов рождения и смерти.

«В отделах и дворцах проходят регулярные дезинфекции помещений, установлен особый контроль над уборкой и содержанием помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами с соответствующим уровнем защиты, а также сотрудники и посетители могут пользоваться антисептическими средствами», — уточнили в пресс-службе.