Краснодар, , 17:53 — REGNUM Длинные очереди образовались в ряде продовольственных гипермаркетов Краснодара, об этом сообщают жители в социальных сетях.

Так, столпотворение фиксируется на кассах магазинов «Магнит семейный», парковки забиты у других супермаркетов.

«И всё в едином порыве рванули набивать свои жилища едой и явствами… В Магнитах сейчас очень жарко)) Ой как же там им сейчас наверное весело… Ведь многие из тех, кто так себя ведёт, застали времена дефицита и сухого закона. Ощутили на себе реформы, запреты и дефолт. Они — воины 90-х… У них не паника. У них ностальгия. Они молодость вспоминают. Ощущения, эмоции, чистая первобытная ярость и свобода в выборе противника…» — прокомментировала одна из пользователей паблика «Типичный Краснодар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18:00 31 марта в регионе вводится карантин. Жителям региона запрещено выходить из дома, за некоторым исключением (в ближайший магазин, аптеку или с собакой). Также рассматривается вопрос о введении ограничения пользования личным автотранспортом.

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