Лондон, , 17:47 — REGNUM Мировые цены на нефть немного выросли в ходе торгов 31 марта после падения до минимума за 13 лет в конце прошлой сессии.

К 11:00 по Гринвичу нефть марки Brent подорожала на 87 центов (3,8%), до $23,63 за баррель после закрытия в понедельник на $22,76 за баррель, минимальном уровне с ноября 2002 года.

Нефть WTI подорожала на $1,45 (7,2%), до $21,54 за баррель после падения до отметки в $20,09 за баррель, минимума для марки с февраля 2002 года.

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