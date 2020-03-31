Архангельск, , 17:45 — REGNUM Режим самоизоляции в Архангельске существенно ускорил процесс наполнения мусором контейнеров, стоящих у жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Сегодня в регионе изменилась структура образования отходов: из-за режима самоизоляции существенно увеличилась доля отходов, вывозимых от жилых домов. Вместе с тем произошло ощутимое снижение образования ТКО на площадках у торговых центров и офисных зданий — многие фирмы перешли на режим удаленной работы или приостановили свою деятельность», — сообщили в городской администрации. Специалисты сравнивают «прирост» отходов у жилых домов с объемами, накапливаемыми жителями за новогодние праздники. Напомним, за первые десять дней января этого года только на полигон Архангельска было вывезено на 15% больше отходов, чем за тот же период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, режим обязательной самоизоляции в Архангельской области был введен сутки назад, вечером 30 марта. В регионе официально подтверждены пять случаев заражения коронавирусом. Еще два положительных теста проходят проверку в федеральной лаборатории.