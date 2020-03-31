Ухань, Китай, , 18:54 — REGNUM Более 60 больниц, перепрофилированных в связи с эпидемией коронавируса в медучреждения для приёма и лечения пациентов с COVID-19, вернулись к своей обычной работе в штатном режиме в китайском городе Ухань. Об этом 31 марта сообщила представитель управления по медицинской политике государственного комитета по здравоохранению КНР Цзяо Яхуэй.

По словам Цзяо Яхуэй, в настоящее время уже 62 больницы в Ухане вернулись к нормальной работе. В них организовано около 26,5 тысяч койко-мест, половина которых на сегодняшний день занята пациентами. Эти больницы составляют 40% от всего количества больниц с количеством койко-мест более ста (медучреждения второй ступени и выше)

В 60 больницах города возобновлён амбулаторный приём граждан, ещё в 53 — служба неотложной помощи.

Представитель ведомства по здравоохранению отметила, что с улучшением эпидемиологической ситуации в стране всё больше перепрофилированных больниц заканчивают выполнение задач по лечению пациентов, заражённых коронавирусом и возвращаются к оказанию гражданам медицинской помощи в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии в Ухане госпиталя, предназначенного для пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии. Число таких больных значительно упало.

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