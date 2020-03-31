Москва, , 17:40 — REGNUM На сегодняшний день паника, которая распространяется в обществе по причине пандемии коронавируса, намного страшнее, чем сама инфекция. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

«Паника страшнее вируса. Не паникуем. Просто соблюдаем все предписания», — написал Легойда.

Вместе с тем он напомнил и об угрозе беспечности в этом вопросе: «Никакой паники! И никакой беспечности, конечно!».