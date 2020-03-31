Симферополь, , 17:40 — REGNUM В Крыму достаточно напряжённая и опасная ситуация, всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, необходимо направлять в Роспотребнадзор и прокуратуру РК. Об этом 31 марта на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Ситуация достаточно напряжённая и опасная. Режим самоизоляции обязателен для всех, кроме тех органов власти, которые перечислены в Указе президента. Всю информацию о нарушителях передавать в Роспотребнадзор, прокуратуру. Особенно, что касается предприятий», — сказал Аксёнов.

По его словам, должны работать только предприятия, которые трудятся на стратегических направлениях.

«И то, на них нужно проверить сотрудников, которые занимаются бумагами, и отправить их домой», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее муниципалитетам Крыма поручили проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Нарушителя режима грозят административные штрафы и приостановка деятельности до 90 дней. Собственникам данного бизнеса при неповиновении — арест до 15 суток.

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