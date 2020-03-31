Симферополь, 31 марта 2020, 17:40 — REGNUM В Крыму достаточно напряжённая и опасная ситуация, всю информацию о предприятиях, которые незаконно работают в карантин, необходимо направлять в Роспотребнадзор и прокуратуру РК. Об этом 31 марта на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, должны работать только предприятия, которые трудятся на стратегических направлениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее муниципалитетам Крыма поручили проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Нарушителя режима грозят административные штрафы и приостановка деятельности до 90 дней. Собственникам данного бизнеса при неповиновении — арест до 15 суток.
Читайте ранее в этом сюжете: Владельцам крымских отелей грозит до 15 суток ареста за работу на карантине