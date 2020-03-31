Пенза, 31 марта 2020, 17:37 — REGNUM В Пензенской области власти ввели режим самоизоляции. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.
Напомним, что в Пензе сегодня выявили еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, от коронавируса скончался один человек.
В итоге губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в регионе режим самоизоляции, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Читайте также: В Пензенской области выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом