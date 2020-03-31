Рига, , 17:35 — REGNUM В данный момент в Латвии завели 366 административных дел в связи с нарушением действующего из-за распространения коронавируса режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом, как пишет портал LSM, сообщил исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Латвии Андрей Гришин.

По его словам, полицейские провели 196 проверок, связанных с возможным нарушением режима ЧС. В 40 случаях нарушителям был выписан штраф.

Гришин уточнил, что на месте полицейский правомочен выписать штраф до 140 евро. В случае рассмотрения административного дела судом размер штрафа может составить 350 евро.

Исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Латвии ещё раз попросил жителей страны добросовестно соблюдать распоряжение правительства о безопасной социальной дистанции в два метра.

Как передавало ИА REGNUM, в 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.