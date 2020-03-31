Москва, , 17:36 — REGNUM В больнице в Коммунарке решается вопрос о самоизоляции или массовом тестировании медицинского персонала, который контактировал с заразившимся главным врачом Денисом Проценко. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

В данный момент определяется круг контактировавших с главврачом, это все медсестры, все имеющие доступ в палаты интенсивной терапии. Решается вопрос, что делать с контактировавшими — отправлять на самоизоляцию или брать анализы на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у главврача больницы в Коммунарке подтвердился новый коронавирус.

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