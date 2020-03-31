Балтимор, США, , 17:35 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире с начала эпидемии превысило 800 тыс. человек, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.

По информации мониторингового центра Университета, к настоящему моменту в мире коронавирус обнаружен у 803 313 человек. Наибольшее число выявленных носителей инфекции, 164 719, в США. В Италии выявлены 101 739 заболевших, в Испании — 94 417.

Умерли от COVID-19 в мире 39 014 человек, в том числе 11 591 в Италии, 8189 в Испании и 3309 в Китае.

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