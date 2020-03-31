Нарьян-Мар, , 17:32 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа закрывают автомобильное сообщение с Коми.

«Со 2 апреля мы закрываем выезд на Усинск по зимнику для легковых автомобилей, с 6 апреля — на въезд из республики Коми. Это связано с резким ростом числа заболевших COVID-2019 в соседнем регионе. Даты закрытия предусмотрены с учетом того, чтобы местные жители могли вернуться домой, в округ, а жители других регионов уехать», — написал губернатор НАО Александр Цыбульский на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В Коми число зараженных уже достигло 22.