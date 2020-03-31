Тбилиси, , 17:29 — REGNUM

Грузия получила 6000 быстрых тестов на определение инфицирования пациентов коронавирусом, вопросы применении которых согласует с экспертами на встрече, которая должна состояться сегодня. Об этом журналистам сообщила заместитель министра беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, 2000 тестов на основе антигена поступили в Грузию в минувшее воскресенье. Кроме того, получено еще 4000 тестов на основе антител, которые дают ответ на более позднем этапе исследования, но оба теста имеют свое место в диагностическом алгоритме, отметила замминистра.

Называть фирмы, которые поставляют Грузии быстрые тесты из коммерческих соображений она не стала, лишь сообщила, что правительство продолжает переговоры о поставке тестов с Китаем и Южной Кореей. Но назвала фирму, которая в будущем поставит стране картриджи, и это, по информации Тамар Габуния, компания CFED. В настоящее время грузинская сторона ведет переговоры с головным офисом этой компании и надеется, что точные даты поставки продукции будут известны в конце апреля.

«Так как это единственная компания по производству картриджей, нам придется дожидаться своей очереди», — пояснила она.

Картриджи, по разъяснению замминистра, будут применяться в создаваемых по всей стране так называемых температурных клиниках, на специальной аппаратуре, и позволят быстро и с высокой степенью достоверности проводить тестирование населения.

Что касается температурных клиник, их по всей Грузии будет создано около 40, и граждане с признаками ОРВИ смогут обращаться на обследование в эти клиники.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня будет действовать комендантский час.